Mira, l'addio al giovane Henry

«È stato un mese di angoscia, un mese in cui abbiamo fatto tutto ciò che poteva servire». Non è bastato: Henry Kazim si è spento a 19 anni e il suo corpo è stato trovato in canale a distanza di alcune settimane dalla notizia della sua scomparsa. Giovedì 10 gennaio la cittadinanza di Mira si è riunita commossa per porgere l'ultimo saluto al ragazzo e portare il proprio affetto alla famiglia. Moltissime le persone presenti, tra cui tanti ragazzi giovani.

«Lascia di sé un ritratto bello - sono le parole del parroco, don Gino Cicutto - È cresciuto in questa nostra comunità, ha fatto un percorso che lo ha portato a diventare uomo. È stato negli scout, ha fatto servizio nella casa San Raffaele, è stato un bravo giocatore di rugby. Quando ha iniziato a giocare ha fatto parte di una squadra. Ricordiamoci questo se vogliamo conservare una memoria di lui: la vita è un gioco di squadra».