Folla a Ca' Farsetti per il funerale di Italo Trevisan: l'ultimo caloroso saluto della città

C'erano anche l'ex sindaco Massimo Cacciari e il deputato Michele Mognato, entrambi vecchi amici, alla cerimonia che venerdì mattina ha reso omaggio per l'ultima volta a Italo Trevisan. Il funerale in forma laica si è svolto a Ca' Farsetti, sede del Comune di Venezia, tra l'abbraccio di decine e decine tra parenti e conoscenti, tra cui rappresentati politici, del mondo sindacale e dell'Anpi, ma anche semplici concittadini. Una manifestazione di affetto da parte della città nei confronti dell'ex sindacalista della Cgil e ispettore capo del Casinò, oltre che ex direttore generale della Casa da gioco di Campione d'Italia.

Abbracci e musica

La camera ardente è stata allestita al pianterreno del palazzo, accessibile dalle 10. La sala si è velocemente riempita prima dell'inizio della commemorazione, iniziata verso le 11, che ha visto gli interventi di alcune tra le persone più care a Trevisan, tra cui appunto Cacciari e Mognato. La gente si è affollata anche all'esterno, in riva sul Canal Grande. Un commosso abbraccio fra le tre figlie è stato accompagnato dalle note dell'intramontabile Frank Sinatra con la sua My Way.

Boraso: "Uomo generoso e appassionato"

In rappresentanza dell'amministrazione era presente l'assessore Renato Boraso. “Sono consapevole - ha detto - che sarà difficile esprimere appieno i pensieri e le forti emozioni che la scomparsa di Italo Trevisan ha suscitato. La sua sensibilità e la sua ironia sono riuscite spesso a regalare un sorriso. Persona seria e attenta a tutto ciò che lo circondava, Italo ha rappresentato un punto di riferimento per molti, colleghi e cittadini”. L'assessore ha ricordato “la sua intelligenza e il suo impegno per la vita politico-sociale di Venezia, alla quale non ha mai fatto mancare il proprio generoso contributo. Per decenni ha messo il suo appassionato impegno civile e sociale al servizio della comunità. È stato soprattutto un uomo di buon senso con la forza della passione, che cercava il dialogo e sapeva mediare con indubbia capacità, prendendo le sue decisioni con il coraggio e la fermezza tipiche delle persone intelligenti. Ha rappresentato un costante punto di riferimento anche per la tutela dei dipendenti di questo Comune ed egli, nel corso delle sue attività, ha saputo dare testimonianza del suo essere, non tanto con le parole, ma con la sua umanità”. “Desidero, a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione, abbracciare col cuore la famiglia, alla quale va il nostro profondo e sincero cordoglio”.

Punto di riferimento a Venezia e oltre

Trevisan, 73 anni, è stato per 3 anni, a partire da dicembre 2001, anche direttore generale della Casa da gioco di Campione d'Italia. Un uomo tutto d'un pezzo, al punto da inviare una serie di corposi esposti alla Magistratura affinché indagasse su alcune presunte frequentazioni del Casinò di possibili esponenti della malavita organizzata. "Un veneziano che ha vissuto fino in fondo la nostra città", così lo ha ricordato Mognato. "Un capo sindacale protagonista di tante battaglie per le lavoratrici e lavoratori. Un compagno che ancora in questi giorni aveva deciso di dare una mano e non stare a guardare".