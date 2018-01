Ucciso a colpi di pistola dall'amico, giovedì a Venezia i funerali di Ivano Gritti

Saranno celebrati giovedì prossimo, alle 10, i funerali di Ivano Gritti, il 47enne giudecchino ucciso a colpi di pistola dall'amico Ciro Esposito in calle delle Chiovere, a Cannaregio, per motivi in via di ricostruzione da parte degli investigatori dei carabinieri. Il 47enne è stato raggiunto da un proiettile all'altezza dell'occhio quando, verso l'una della notte tra l'8 e il 9 gennaio, stava bussando alla porta dell'amico 49enne, che all'improvviso ha preso tra le mani una pistola semiautomatica calibro 9 e ha sparato due volte attraverso il portoncino d'ingresso.

Deceduto all'ospedale

Esposito è stato arrestato per omicidio, mentre Gritti è deceduto in ospedale, dopo un primo soccorso da parte dei sanitari del 118 nel cortiletto antistante l'abitazione (occupata abusivamente) dal reo confesso. I protagonisti della vicenda di sangue potrebbero essere implicati, accertamenti sono in corso anche su questo, nelle 3 rapine a mano armata ai danni di altrettanti supermercati del centro storico. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, dopodiché la salma del 47enne sarà trasferita al cimitero di San Michele.