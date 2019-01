Venerdì a Noale i funerali del giovane Federico

Saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15, nella chiesa arcipretale di Noale, i funerali di Federico Anile, il 22enne deceduto martedì a seguito di una improvvisa crisi respiratoria. Il giovane soffriva di una forma di allergia alimentare, che ne avrebbe causato uno shock anafilattico. La funzione religiosa continuerà poi al cimitero di Cappelletta, dove sarà seppellito il corpo del ragazzo. La madre Gina, insieme con i fratelli Giuseppe, Francesca e Filippo hanno scelto di donare tutte le offerte alla "Missione sorelle apostole della consolata Benin Africa".

Il cordoglio

La comunità noalese, che conosce bene la famiglia Anile, continua ad essere stretta nel dolore. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e concittadini, anche sui social network: «Che la terra ti sia lieve», si legge, e ancora: «Non ci sono parole quando a lasciarci è una giovane vita come questa».

I fatti

Quando Federico ha accusato i primi sintomi, le persone che erano con lui hanno immediatamente allertato il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza. I sanitari lo hanno preso in carico, ma era già in arresto cardiaco: i paramedici hanno tentato più volte di rianimarlo, prima sul posto e poi all'ospedale di Mirano. Purtroppo non è servito e nelle ore successive ne è stato constatato il decesso.