I funerali di Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni allo stadio di Musile

Tantissima gente si è presentata stamattina allo stadio di Musile di Piave per assistere ai funerali dei quattro ragazzi morti nell'incidente avvenuto a Jesolo nella notte tra sabato e domenica. Una cerimonia unica per rendere omaggio alla loro amicizia e per permettere a tutta la comunità di raccogliersi attorno al dolore delle famiglie. Proprio per questo, in previsione del grande afflusso, è stato scelto un impianto sportivo in grado di accogliere migliaia di persone. Sia gli spalti che i posti sul prato, a poco a poco, si sono completamente riempiti.

Quattro vite spezzate

Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo. La tragedia è stata un colpo al cuore e un dolore immenso per tutti: hanno perso la vita quattro giovani di 22 anni, ragazzi benvoluti e nel pieno della loro vitalità. Solo Giorgia Diral è sopravvissuta allo schianto. Al funerale ci sono gli amici di una vita, le famiglie, i colleghi. E poi i giocatori del Venezia, gruppi di tifosi, tanti sindaci e autorità, tra cui il governatore Luca Zaia, rappresentanze dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Diversi comuni hanno dichiarato il lutto cittadino, mentre l'outlet di Noventa, dove lavoravano tre dei ragazzi morti, ha posticipato l'orario di apertura e spento la musica. Oggi, per tutti, è il giorno del lutto.

Video: l'intervento di Ilaria Laugeni, sorella di Riccardo