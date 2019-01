Giovedì a Mira i funerali del rugbista Henry Kazim

Saranno celebrati giovedì, nella chiesa di San Nicolò a Mira, i funerali di Henry Kazim, il giovane rugbista italo-nigeriano 19enne residente in paese, scomparso il 28 novembre scorso e ritrovato senza vita nel canale in via Argine Sinistro, nel giorno di Santo Stefano.

Il ricordo

Le esequie verranno celebrate dal parroco don Mauro. «Qui era molto conosciuto perchè faceva parte del gruppo scout. Tanti i bei ricordi legati a questo giovane vivace, gioviale e sorridente, troppi per citarne solo alcuni - dice commosso don Mauro -. Aveva seguito i giovani di terza media fino a un anno fa, insieme alle catechiste. Portando avanti i suoi impegni sportivi e universitari. La sua perdita è un dolore immenso, una prova tanto dura da poterla affrontare solo grazie alla fede, l'unica certezza in cui confidiamo e attraverso cui vogliamo consegnare Henry. La sua scomparsa ci ha colpito. Abbiamo la sensazione di non essere stati capaci di cogliere dei problemi, se c'erano stati. Ma da questa prova vogliamo trarre una lezione che aiuti noi a vivere e andare avanti. Di lui manca tutto».

La veglia

Con una veglia funebre, mercoledì alle 20.30 in memoria del giovane, la comunità si stringerà attorno al dolore della famiglia, degli amici, di quanti lo hanno conosciuto e lo hanno amato.