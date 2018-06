Cronaca Lido / Via delle Quattro Fontane

Si ritrova un fuoco d'artificio inesploso in giardino, intervengono i vigili del fuoco

È successo nella notte al Lido di Venezia, in prossimità delle Quattro Fontane. Intervento dei pompieri necessario perché in fuoco inesploso costituisce un pericolo per diverse ore