Prende fuoco un mobiletto nel magazzino. Incendio all'istituto come 3 mesi fa

Simili a quelle di 3 mesi fa le modalità con cui si è sviluppato un incendio oggi, 30 gennaio, verso le 14.30 all'istituto superiore 8 marzo di Mirano. Come in quella circostanza, il 29 ottobre scorso, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza un armadietto di un magazzino al primo piano, il cui materiale all'interno ha preso fuoco. Nessuno è rimasto coinvolto.

I rilievi

L'istituto è stato evacuato con un piano autorizzato dalla dirigenza scolastica e sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi di legge. L'incendio verso le 17 era già stato risolto dai vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno avvisato il magistrato di turno per l'accaduto. Successivamente verrà eseguita una ricognizione dei danni. La volta scorsa erano rimaste intaccate alcune pareti ed era crollata una parte di soffitto. Si era parlato della presenza di bombolette di vernice all'interno di un armadietto.