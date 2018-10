Gli rubano il furgone, ritrovato un'ora dopo dalla polizia: 30enne denunciato

Era passata appena un'ora da quando era stata diramata dalla sala operativa una segnalazione di furto. Riguardava un autocarro Hyunday bianco che era stato rubato dal parcheggio di un'abitazione. Intorno alle 2.50 del mattino una pattuglia della squadra volanti lo ha notato nei pressi di via Fratelli Bandiera, a Marghera. La targa corrispondeva a quella fornita dal proprietario, perciò gli agenti, supportati da un'altra volante, si sono messi all'inseguimento del mezzo.

Un posto di controllo in via Piave

E' stato predisposto un posto di controllo in via Piave e proprio qui il veicolo è stato fermato. Il conducente, M.R., 30enne tunisino di Marghera con precedenti, si è mostrato subito agitato. E' sceso dal veicolo ed è stato accompagnato in questura. Gli agenti, una volta completata l'identificazione, lo hanno denunciato per ricettazione.

Nel furgone anche la bici del vicino

Nel frattempo, è stato chiamato il proprietario dei mezzo che non ha notato segni di scasso sul veicolo, nonostante mancassero l'autoradio e un piccolo utensile. Durante la riconsegna del mezzo, nel cassone posteriore è stata rinvenuta una bicicletta modello Bmx che non apparteneva al proprietario del furgone, ma che lui stesso ha riconosciuto come la bici del suo vicino di casa e che è stata riconsegnata.