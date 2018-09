Sequestrato un furgone di rifiuti metallici destinati al mercato nero

Un furgone pieno di rifiuti metallici, destinati al mercato illegale, è stata sequestrato venerdì dalla polizia locale del Distretto Veneto Est a Fossalta di Portogruaro. Nell’ambito dei servizi svolti in borghese per il contrasto della microcriminalità, gli agenti hanno notato un furgone che stava caricando un notevole quantitativo di oggetti metallici in un'attività commerciale di Fossalta. Lo stesso titolare stava dando una mano nella consegna dei rifiuti da smaltire.

Protagonisti della vicenda due cittadini marocchini: O.H. 60 anni e S.T. 46 anni entrambi residenti a Portogruaro ed il titolare dell’attività commerciale di Fossalta, D.D. 59 anni. I vigili in borghese, con il supporto di una seconda pattuglia, sono intervenuti per controllare la regolarità del trasporto. “Dalle verifiche effettuate – spiega il comandante Andrea Gallo – è emerso chiaramente che lo smaltimento non era effettuato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in tema di conferimento di rifiuti visto che il furgone che stava caricando metri cubi di merce non aveva alcuna autorizzazione. Per questo il veicolo e tutto il materiale sono stati sequestrati. Il conducente, il suo collaboratore ed il titolare dell’attività commerciale sono stati denunciati per raccolta e gestione illecita di rifiuti".