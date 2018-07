Tubazioni posticce e sigilli rimossi: furto d'acqua su 2 contatori alla Giudecca

Due veneziani 40enni sono stati denunciati per aver realizzato due impianti idrici alternativi, con tubi flessibili e raccordi, allo scopo di fornirsi di acqua in un condominio, eludendo il pagamento del servizio. La scoperta è di qualche giorno fa. I carabinieri del Nucleo Natanti del Reparto Operativo di Venezia hanno trovato i sigilli dei contatori rimossi e le tubazioni posticce.

Accertamenti

L'attenzione dei militari è stata attirata dal gruppo di contatori dell’acqua dell’azienda Veritas di cui due, insolitamente, recavano alcuni by pass con tubazioni flessibili del tipo solitamente non usato dalla società. Immediati gli accertamenti per risalire agli utenti e chiedere loro chiarimenti, circa quei due impianti idrici realizzati non proprio a regola d’arte.

Sigilli

Nel frattempo veniva richiesto l’intervento di una squadra di tecnici dell’azienda i quali, una volta sul posto, hanno potuto accertare che per le due utenze sospette era stato realizzato un impianto alternativo per non pagare i consumi di acqua potabile. A questo punto Veritas ha rimosso le tubazioni posticce, subito sequestrate, ripristinando l’impianto idrico. Gli utenti dei due distinti impianti, due veneziani quarantenni, sono stati denunciati.