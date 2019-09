Sgominata la banda dei «Dracula» dei distributori di benzina

Gasolio, rame, viveri e bevande per festeggiare le imprese messe a segno, automobili e un autocarro, per un valore totale quantificabile in diverse decine di migliaia di euro. Si tratta di quanto è riuscita a "succhiare" alle sue vittime (da lì il nome "Dracula" all'operazione investigativa) una banda di cinque persone, messa in ginocchio in seguito agli arresti messi a segno dai carabinieri della stazione di Tarcento. I provvedimenti sono stati eseguiti in seguito alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal pm titolare dell'inchiesta, Giorgio Milillo della Procura della Repubblica di Udine. All'appello hanno risposto quattro soggetti, visto che uno dei destinatari è deceduto pochi giorni prima dell'iniziativa dei militari.

La banda

Si tratta di quattro persone, tutte di nazionalità romena con un'età compresa tra i 24 e i 47 anni, che avevano un punto di appoggio a Bologna, a casa di uno di loro. In base alle risultanze degli inquirenti hanno compiuto una serie di furti ai danni di attività commerciali tra Friuli collinare e Veneto. Si tratta di distributori di benzina (nel mirino in particolare le colonnine self service), concessionari di auto e altri esercizi. Il periodo preso in esame è quello compreso tra settembre e ottobre del 2018. Nel nostro territorio sono 15 gli episodi presi in considerazione, mentre i rimanenti sono stati registrati tra le province venete di Treviso e Venezia. I carabinieri hanno prima individuato le auto usate dal gruppo criminale per gli spostamenti, riuscendo poi a risalire all'identità dei ladri.