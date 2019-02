Furti in azienda, il ladro era un dipendente

Dopo una serie di furti si è scoperto che il ladro era uno dei dipendenti della ditta. È il risultato delle indagini dei carabinieri su tre incursioni avvenute di notte, tra ottobre e dicembre 2018, all'interno degli uffici di un'azienda agricola di Jesolo. Il proprietario aveva denunciato un primo episodio in cui erano stati rubati contanti e materiale d’ufficio; altri due simili sono seguiti nei mesi successivi, sempre con le stesse modalità, senza apparenti segni di effrazione e aggirando il sistema dall’allarme.

A quel punto i sospetti dei militari si sono rivolti a persone che conoscevano bene come muoversi all’interno dell’azienda, ovvero il personale dipendente. Un giovane, in particolare - con contratto a chiamata - ha attirato l'attenzione degli investigatori, anche per i suoi precedenti penali. La perquisizione nella sua abitazione di Eraclea ha confermato i sospetti: vi è stata trovata parte della refurtiva, sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita all’avente diritto. Per H.A., di origine tedesche, 19enne, è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato.