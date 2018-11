Spesa nei supermercati senza pagare, cinque ladri denunciati

Cinque ladri scoperti in poche ore: è il risultato dei controlli dei carabinieri della compagnia di Mestre, impegnati in questi giorni a pattugliare la terraferma veneziana. Nella serata di sabato i militari della tenenza di Mira sono intervenuti al supermercato Prix, denunciando in stato di libertà una ladra che aveva deciso di fare la spesa gratis: la signora, 56enne nata in Svizzera e residente in zona, è stata individuata dal personale della sicurezza e quindi consegnata agli uomini in divisa. Stessa sorte per altre due donne, moldave di professione badanti, bloccate nello stesso punto vendita il pomeriggio di domenica. Anche in questo caso stavano cercando di andarsene con della merce senza averla pagata.

Altra coppia di ladri scoperti invece dai carabinieri di Marcon nel negozio "Quellogiusto" del Valecenter: un senegalese e un italiano del posto, entrambi 21enni, cercavano di andarsene con abiti rubati dagli scaffali senza passare in cassa. I loro movimenti sono stati notati dagli addetti alla sicurezza e per i ragazzi è scattata la denuncia.