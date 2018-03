Ladri entrano in casa a Mirano in pieno giorno, furto-lampo e poi fuga con il bottino

I malviventi approfittano dei pochi minuti in cui non c'è nessuno in casa ed entrano in azione, riuscendo a portare via oggetti e soldi. È successo verso l'ora di pranzo di lunedì a Mirano, in un appartamento di via Gramsci. Possibile, stando a quanto dichiarato dai proprietari, che i ladri li stessero tenendo d'occhio: sapevano quando colpire e apparentemente non hanno avuto difficoltà a penetrare nell'abitazione. "Sono entrati nell'unico momento in cui non c'era nessuno - ha spiegato il padrone di casa - Hanno rubato soldi e un orologio in oro, senza prendere altro". Un colpo dalla dinamica particolare: "Non ci sono segni sulla porta, che è blindata - continua - Sono entrati andando direttamente sulla refurtiva, senza ribaltare nulla e rimettendo tutto in ordine, chiudendo i cassetti".

Furto a Spinea

Altro furto in casa è andato in scena nelle stesse ore a Spinea, lungo la centrale via Roma, a poca distanza dalla ferrovia. Secondo le testimonianze, i ladri si sono introdotti in un appartamento ai piani superiori di una palazzina che al piano terra ospita un negozio di parrucchiere e un bar. Anche in questo caso il colpo è andato a segno e gli intrusi se ne sarebbero andati con oggetti di valore. Del fatto sono stati avvertiti i carabinieri.