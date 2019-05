Diversi negozi visitati dai ladri a Venezia

Diversi furti sono stati tentati o messi a segno la notte scorsa in alcuni negozi a Venezia, nella zona tra i Frari e San Polo. I ladri (in tre, stando a quanto emerso) si sono introdotti negli esercizi commerciali approfittando dell'oscurità: hanno scassinato le porte d'ingresso e si sono intrufolati all'interno, mettendosi alla ricerca di soldi. Le attività prese di mira sarebbero almeno tre (il negozio "Mercedes Murano glass", in calle seconda dei Saoneri, il bar "All'Angolo" in campo dei Frari e un altro bar in campo San Polo), ma la lista potrebbe essere anche più lunga.

Furti nella notte

Sembra che i ladri non abbiano portato via molto: più che altro i fondi cassa, quindi poche decine di euro in totale. Al Mercedes Murano glass sono riusciti a forzare il registratore e prendere possesso del cassetto con i contanti, una cinquantina di euro. Dopodiché si sono dileguati. Copione simile al bar All'Angolo, dove però gli intrusi avrebbero rubato anche delle bottiglie di vino. Ai proprietari dei negozi non è rimasto che allertare la polizia, arrivata sul posto per ricostruire gli episodi.

Numerosi episodi

Uno dei commercianti ha espresso la propria preoccupazione per l'accaduto: «Che io sappia, in tutto sono stati colpiti 5 o 6 negozi. Evidentemente si sono mossi a tappeto, cercando di rubare ovunque - ha commentato -. E già la settimana scorsa erano entrati in altri due punti vendita in questa zona. Fortunatamente non hanno portato via molto, ma i danni alla porta e alla grata sono pesanti. Per noi non è una situazione piacevole». Le indagini per tentare di identificare i ladri sono in corso, anche con l'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere installate in zona.