Furti a catena a Jesolo Lido: nel mirino negozi, hotel e ristoranti. Indagini in corso

Notte all'insegna dei furti a Jesolo. Sono almeno tre le attività commerciali del litorale che tra domenica e lunedì sono state visitate dai ladri, tra colpi riusciti o solo tentati. Ad avere la peggio un negozio di calzature e abbigliamento di via Bafile: i banditi si sono intrufolati da una finestra e hanno fatto razzia di scarpe e indumenti. Sul posto l'intervento delle forze dell'ordine, l'entità della refurtiva è ancora in via di definizione. La stessa batteria dopo aver messo al segno il colpo con ogni probabilità si è spostata al vicino ristorante Un posto al sole, al civico 458: nella circostanza, però, i malviventi sono andati via con le mani vuote, o quasi. Dopo aver forzato la finestra del bagno, infatti, hanno rovistato tra i locali, fuggendo con alcuni arnesi e un po' di alcolici.

Scientifica all'hotel Terramare

Non è da escludere che gli stessi ladri siano i responsabili di un altro furto, messo a segno a qualche centinaio di metri di distanza. Anche in questo caso i delinquenti si sono dovuti accontentare, come si suol dire, di un pugno di mosche. Sono entrati all'hotel Terramare di via dei Pioppi, al secondo accesso al mare 3/5, rovistando in giro e fuggendo solo con alcuni coltelli da cucina. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito, si è portata anche la Scientifica. Sono in corso le indagini per chiudere il cerchio sui colpevoli e capire se si possa essere trattato della stessa banda ad aver tentato la serie ravvicinata di furti.