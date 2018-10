Shopping all'Oviesse senza pagare, sei denunciati

Hanno prelevato dagli scaffali vestiti e accessori e li hanno nascosti in una borsa. Poi si sono diretti verso l’uscita. Qui, ad attenderli hanno trovato gli addetti alla sicurezza che li hanno bloccati e consegnati ai carabinieri. È andata male a quattro ladri maldestri che nel fine settimana sono stati denunciati dopo aver cercato di saccheggiare il negozio Oviesse all’interno del centro commerciale Valecenter di Marcon.

Un taglierino e un magnete

I militari della compagnia di Mestre, durante la perquisizione, oltre a 200 euro di merce, addosso a uno di loro hanno trovato anche un piccolo taglierino utilizzato per manomettere le placche antitaccheggio. Un altro, invece, aveva con sé un magnete, verosimilmente utilizzato per schermare i controlli o per facilitare la rimozione dei dispositivi. «Questi ritrovamenti sono indice proprio dell’indole criminale del gruppo, che si sospetta sia responsabile dei numerosi episodi registrati nelle scorse settimane», spiegano in una nota dal comando di via Miranese.

Un'altra coppia denunciata

Nelle stesse ore un’altra coppia di ladri, entrambi stranieri, è finita nei guai. I due, con la stessa tecnica, avevano cercato di uscire dal negozio con 60 euro di merce rubata. Entrambi sono stati fermati e denunciati. «Il dispositivo di controllo del territorio, rafforzato anche per aumentare il livello di prevenzione e contrasto ai reati predatori, verrà ulteriormente intensificato nei prossimi giorni in tutto l’entroterra mestrino, con controlli anche presso i locali pubblici e i luoghi di aggregazione di persone d’interesse operativo», concludono i carabinieri.