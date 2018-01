Piazza San Marco terreno di "caccia" dei ladri: dalla rapina con fumogeno ai furti al Correr

L’area di San Marco, tra musei e negozi prestigiosi, non è nuova a furti come quello messo a segno mercoledì mattina a Palazzo Ducale, quando due ladri si sono impossessati di un paio di orecchini e una spilla dal valore che potrebbe rivelarsi esorbitante. L’ultimo caso in ordine di tempo, nel marzo scorso e nel pieno dell’allarme per gli episodi di terrorismo internazionale, è stato l’assalto a una gioielleria nel salotto buono della città, utilizzando fumogeni gettati ai piedi del campanile di San Marco per creare confusione, colpire e darsi alla fuga. In quell’occasione due rapinatori volevano assaltare una gioielleria. Scoperti mentre erano già dentro il negozio, avevano rinunciato al bottino e si erano dati alla fuga, grazie all’intervento dei militari del Reggimento Serenissima e dei carabinieri.

Rapina di orologi

Molto scalpore aveva destato anche la rapina di orologi di marca e preziosi nella gioielleria Tokatzian, in una delle ali delle Procuratie. In quel caso, era il maggio del 2005, il commando formato da più persone aveva approfittato dei telai utilizzati da un’impresa per un cantiere di restauri per sfuggire alla vista e mettere a segno il colpo. Nel mirino dei ladri anche il Museo Correr, affacciato sulla piazza e la sua collezione di dipinti antichi e alcuni capolavori della pittura veneziana del `500 a firma di Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini. Disturbati nel tentativo di furto, i ladri avevano abbandonato tutta la refurtiva.

Furto al Correr

Il Correr aveva subito nel 1991 il furto di un’opera, un ritratto del Doge Francesco Foscari, recuperata in breve tempo in Francia. Palazzo Ducale era stato rapinato sempre in quell'anno: a sparire una tavola di «Madonna col bambino» appena restaurata. Anche in questo caso il dipinto era stato recuperato dalla polizia.