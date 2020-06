Sorpresi a rubare all'interno dell'auto, finiscono in manette

Sono stati sorpresi domenica nel parcheggio del parco commerciale di Chioggia mentre rovistavano all'interno di un'automobile in sosta. Il proprietario aveva lasciato i finestrini leggermente abbassati e una coppia di etnia Sinti, lui di 37 e lei di 36 anni, ha pensato ci fossero gli "estremi" per trafugare qualcosa dall'abitacolo del veicolo. Dopo averli sorpresi in flagranza, i carabinieri di Chioggia Sottomarina, impegnati nel controllo del territorio con i colleghi del 4° Battaglione Veneto, li hanno arrestati.

Arrestati in flagranza di reato

Dopo essere finiti in manette, i due conviventi sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Chioggia in attesa della direttissima di oggi, al termine della quale è stata convalidata la misura precautelare e imposto a entrambi il divieto di dimora nella provincia di Venezia.