Approfitta della ressa al Festival Show per "ripulire" i negozi del centro: denunciata

Pensava di confondersi facilmente nella folla che stava assistendo al Festival Show, ma la sua fuga è durata solo pochi minuti. È successo giovedì sera, verso le 21 in piazzale Zenith a Bibione: un giovane di 21 anni, residente in provincia di Udine, ha segnalato alla polizia locale che poco prima aveva notato una ragazza nascondere dentro ad una borsa alcuni pantaloncini sottratti in un negozio, poco distante dal piazzale.

L'identikit preciso

La descrizione della ladra è stata precisa, e nonostante la folla di migliaia di persone, gli agenti coordinati dal comandante Andrea Gallo sono riusciti a individuare la giovane. "All’interno della borsa che la ragazza teneva in mano - spiega Gallo - sono stati ritrovati gli indumenti rubati poco prima". Ma non solo: in suo possesso sono stati trovati altri vestiti ed oggetti, riconosciuti l'indomani mattina da altri negozianti come merce propri, indebitamente sottratta nel corso della stessa serata.

Ladra con precedenti

La ladra, D.G.L, 19 anni residente in provincia di Siracusa, con precedenti penali per furto, ha cercato di giustificarsi, spiegando di aver trovato la borsa abbandonata per strada. L'identikit fornito dal testimone, però, non le ha lasciato scampo. "Stiamo anche valutando delle immagini di

videosorveglianza - conclude il comandante - dei negozi colpiti ieri sera dai furti, perché sicuramente la giovane ha operato con dei complici che potrebbero essere individuati nelle prossime ore". Per la ragazza è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Pordenone per furto aggravato.