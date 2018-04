Rubano capi di abbigliamento per 200 euro ma vengono sorprese: una è minorenne

L’episodio risale al pomeriggio di giovedì scorso, quando la polizia locale è stata contattata dal personale del negozio Ovs di piazza Venezia a Jesolo dopo il tentato furto di alcuni capi d'abbigliamento da parte di due giovani ragazze.

Sorprese a rubare

Due agenti in borghese di pattuglia in zona sono giunti sul posto verificando come le due ragazze fossero state fermate dal sorvegliante e portate nell’ufficio del direttore dell’esercizio. Le due ladruncole, su richiesta dello stesso, avevano anche restituito la merce, per un valore totale di circa 200 euro.

La denuncia

Agli agenti non è restato altro da fare, quindi, che identificare le due giovani, una delle quali minorenni, entrambe di origine straniera ma residenti a Jesolo da tempo e, dopo l’arrivo di una seconda pattuglia con agenti in uniforme, effettuare una perquisizione personale per accertare l’eventuale presenza di ulteriore merce occultata. Dopo l'esito negativo dell'ulteriore controllo, gli agenti hanno informato il pm di turno ed il magistrato per la tutela dei minori, che hanno disposto la denuncia a piede libero per furto.