Lo fermano per furto di abiti all'Ovs del Lido e gli trovano addosso eroina. Denunciato

Ha tentato di scappare, ma la sua fuga è stata breve. È infatti stato fermato lunedì dopo aver rubato tre capi di abbigliamento all'Ovs del Lido. Nel corso della perquisizione, eseguita per verificare che il giovane non avesse nascosto altra refurtiva, gli agenti della Municipale gli hanno trovato addosso anche eroina.

Denunciato

Inseguito e subito fermato fuori del negozio dal personale di sorveglianza, il ragazzo è stato consegnato agli agenti della polizia locale. Dopo il controllo è stata rinvenuta in un borsello una bustina di plastica contenente mezzo grammo di droga. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti a uso personale.