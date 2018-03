Ruba capi d'abbigliamento all'Ovs, poi calci e pugni al vigilantes: ladra finisce in manette

Il suo comportamento, subito dopo essere uscita dal punto vendita Ovs di Nave de Vero, è parso sospetto a una guardia giurata in servizio di vigilanza, che ha deciso di seguirla fino ai parcheggi sottorranei. Ma la donna, I.N. di 37 anni, non appena ha scoperto di essere tallonata, si è scagliata contro il vigilantes, prendendolo a ceffoni, calci e pugni. È successo lunedì nel tardo pomeriggio.

L'intervento dei carabinieri

Immediato è stato lanciato l'allarme ai carabinieri, giunti sul posto in breve tempo. I militari dell'Arma hanno dapprima portato la situazione alla tranquillità, poi hanno perquisito la donna, trovata in possesso di capi rubati per un valore di circa 150 euro. La donna è stata quindi arrestata per il reato di rapina impropria, mentre la merce è stata restituita al punto vendita del centro commerciale. La guardia giurata è stata invece condotta al pronto soccorso per le medicazioni del caso: ne avrà per 5 giorni.