Maxi furto in un'azienda: spariti pantaloni per 40mila euro

Si sono procurati un'auto per sfondare il cancello e, poi, una volta dentro hanno divelto una porta e caricato una cinquantina di scatoloni in un furgone. I carabinieri stanno dando la caccia ai tre banditi che lunedì notte hanno saccheggiato la «All Service» di Pegolotte di Cona. I ladri, tutti con il volto coperto, sono entrati in azione nell'azienda che si occupa di imballaggi e spedizioni di indumenti di via Risorgimento intorno alle 4.45 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero serviti di una station wagon - risultata rubata in Emilia Romagna - per sfondare il cancello d'ingresso. Dalla struttura sono spariti scatoloni che contenevano circa 500 paia di pantaloni per un valore che si aggira complessivamente tra i 40 e i 50mila euro. I banditi hanno abbandonato la macchina e si sono dileguati con il bottino a bordo di un furgone. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo i carabinieri della stazione di Cavarzere, della compagnia di Chioggia e del nucleo investigativo. Saranno passate al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire al trio.