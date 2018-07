Giovane turista ruba l'attrezzatura del dj a fine serata, incastrato dal bracciale del camping

Dopo la serata in discoteca, ha approfittato della distrazione del dj per rubargli l'attrezzatura, già riposta in un borsone e pronta per essere portata via. È stata questione di un attimo per un turista tedesco di 20 anni, che non ci ha pensato su due volte a prendere la sacca e fare ritorno al camping di Cavallino dove alloggiava con la famiglia. È stato proprio il classico braccialetto che viene consegnato agli ospite delle strutture ricettive balneari ad incastrarlo. È successo la notte scorsa.

La denuncia del dj

Il dj, l'indomani mattina, si è recato alla stazione dei carabinieri di Ca' Savio per denunciare il furto. Ai militari dell'Arma è stato sufficiente visionare le telecamere di sicurezza ed individuare proprio quel braccialetto al polso del ladro. La mossa successiva, quindi, è stata quella di fare visita al villaggio turistico ed individuare la roulotte dove era ospitata la famiglia del giovane. Il ragazzo, alla vista degli uomini in divisa, ha consegnato spontaneamente il borsone, spiegando che il bagaglio gli ricordava quello della sorella. Gli sarebbe venuto spontaneo, quindi, prenderlo e portarlo a casa, dove si sarebbe reso conto dell'errore.

La visita al ladro

Il giovane ladro è stato quindi condotto in caserma per espletare le formalità di rito. All'interno del borsone trafugato erano presenti pc, mixer e consolle, per un valore di circa 3mila euro. Per il giovane è quindi scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato. La refurtiva è stata invece consegnata subito al legittimo proprietario.