Sorprende il ladro a rubare l'auto del vicino e lo fa arrestare

Stava tornando a casa quando ha notato che un uomo apriva la portiera di una macchina. Un uomo che non era il suo vicino di casa, proprietario del veicolo, ma un nordafricano che quando si è reso conto di essere stato scoperto ha tentato di scappare. Durante la fuga è inciampato ed è caduto per terra e proprio in quegli attimi è arrivata la polizia, che lo ha bloccato.

M.A., marocchino di 42 anni, è stato sorpreso lunedì intorno alle 13.30 a rubare l'auto parcheggiata in via Carrara, a Marghera. L'uomo, portato in questura, è risultato avere una lunga lista di precedenti di polizia. Non aveva rispettato l'ordine del questore di abbandonare l'Italia e, inoltre, nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dal tribunale di Verona. Deve scontare un anno e quattro mesi per rapina, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere. Per questo è stato accompagnato in carcere.