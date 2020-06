Sorpreso a rubare 1200 euro dall'ufficio del capo: arrestato un 29enne

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri di Codogné (Treviso) hanno arrestato il 29enne P.D. di San Donà di Piave. Il giovane fattorino, con precedenti di polizia alle spalle, nella mattinata si era infatti impossessato illegittimamente di 1.200 euro in contanti trovati in un cassetto della scrivania dell'ufficio del suo datore di lavoro (in quel momento assente) in un'azienda commerciale di Gaiarine.

Il ragazzo, una volta individuato dai militari, è stato così arrestato per furto aggravato e posto ai domiciliari in attesa della direttissima. Già sabato mattina è comparso di fronte al giudice per l'udienza di rito che ha convalidato il fermo e ha imposto l'obbligo di firma.