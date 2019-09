Ruba il bancomat all'anziana con l'inganno e preleva 2mila euro: ai domiciliari

Ha seguito l'anziana allo sportello bancomat, monitorando i movimenti delle dita per carpirne il codice segreto. Poi, con uno stratagemma, è riuscito ad impossessarsi della tessera della donna, effettuando almeno 3 prelievi in altrettanti dispositivi, riuscendo a racimolare 2mila euro. Venerdì mattina i carabinieri della stazione di Caorle hanno notificato gli arresti domiciliari a A.M., 27enne residente a Muggiò (MB). Il provvedimento è stato emesso dal gip di Pordenone, su richiesto del pm.

La denuncia della vittima

A denunciare l'episodio era stata la stessa vittima del furto, che non aveva ravvisato malignità nei gesti premurosi di quel ragazzo. Il 27enne, infatti, secondo la ricostruzione effettuata, dopo aver memorizzato il codice pin della carta, si sarebbe avvicinato con fare gentile, offrendo aiuto alla donna per estrarre la carta dal bancomat. Un gesto insolito, che avrebbe comunque tratto in inganno l'anziana. Il ragazzo a quel punto sarebbe riuscito ad estrarre la tessera senza farsi vedere dalla vittima, facendole poi credere che il bancomat stesso fosse stato trattenuto dal dispositivo. A quel punto il giovane si sarebbe allontanato rapidamente e avrebbe effettuato i 3 prelievi di denaro contante.

Le indagini

I militari dell'Arma di Caorle, dopo aver ricostruito i primi passaggi con la testimonianza della donna, hanno cominciato a setecciare le telecamere di videosorveglianza di tutti gli istituti di credito, hanno ascoltato persone e avviato scambi informativi con altri comandi e reparti. Grazie a segnalazioni di fatti analoghi successi di recente, i militari sono riusciti a dare un volto al colpevole, già ai domiciliari per un episodio analogo commesso negli stessi giorni a Chioggia. Ora dovrà rispondere di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.