Boato nella notte: banditi fanno saltare in aria il bancomat

Hanno piazzato l'esplosivo e poi hanno fatto esplodere lo sportello. E' andata male a un gruppo di ladri che questa notte ha assaltato il bancomat della filiale della Banca Popolare dell'Alto Adige a Mira, che sono dovuti fuggire a mani vuote.

La banda è entrata in azione intorno alle 2.45 nell'istituto di credito di via Venezia, svegliando i residenti con l'esplosione. Il sistema antifurto della banca è entrato in funzione impedendo ai malviventi di prelevare i contanti e costringendoli ad allontanarsi prima dell'arrivo dei carabinieri.

I ladri sono scappati a bordo di un'auto. Gli investigatori hanno eseguito un sopralluogo e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, avviando le indagini per cercare di identificare il gruppo.