Boato nella notte: banditi fanno esplodere lo sportello del bancomat

Hanno piazzato la sostanza esplodente e hanno fatto saltare in aria lo sportello. Poi hanno prelevato quanti più contanti possibile e sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri. E' caccia alla banda che questa notte ha assaltato un bancomat a Portogruaro. Il boato ha svegliato i residenti di borgo Sant'Agnese che hanno chiamato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo dei ladri non c'era già più traccia.

A finire nel mirino del gruppo è stata la filiale della Banca di Cividale. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 4. Al momento non si conosce l'entità del bottino, che sarà quantificato nelle prossime ore. I militari della compagnia di Portogruaro stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere e ascoltando le testimonianze dei residenti per raccogliere elementi utili a identificare i banditi.