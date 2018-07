"Rubano" l'imbarcazione per vincere la noia, arriva la polizia: minorenni nei guai

L'avrebbero fatto più per noia che per altro, ma hanno rischiato di finire in un mare di guai. Dei minorenni, alcuni dall'età inferiore a 14 anni e quindi non imputabili, sono stati bloccati dalla polizia mentre si trovavano a bordo (o nelle immediate vicinanze) di una piccola imbarcazione "rubata" poco prima al Lido di Venezia. L'intervento delle forze dell'ordine in zona rio terà Squero Vecchio a Malamocco: alcuni residenti hanno segnalato la presenza di un'imbarcazione insolita e hanno preferito allertare il 113.

L'arrivo della polizia

A quel punto l'arrivo degli operatori in divisa e i ragazzini che vengono bloccati sul fatto. Al termine degli accertamenti è emerso che non si sarebbe trattato di un furto vero e proprio, bensì di una specie di bravata. Il proprietario dell'imbarcazione allo stato, secondo la Questura, avrebbe deciso di non sporgere denuncia. E' rientrato in possesso del maltolto nelle ore successive. Per i giovanissimi, nonostante non ci siano state conseguenze di tipo penale, un'esperienza certo non piacevole, che potrebbe indurli a capire il limite tra il lecito e l'illecito. Oltre a ciò, infine, si aggiunge la probabile ramanzina dei genitori.