Ladri in azione nel negozio di attrezzi da giardino: via merce per 6mila euro

Non era la prima volta che i ladri entravano in quel negozio. Era successo già a fine novembre del 2017, quando avevano portato via attrezzi per quasi 20mila euro. Martedì scorso è accaduto di nuovo. Un gruppo di malviventi si è intrufolato nella Bfgreen di Fossalta di Portogruaro e ha rubato diverse attrezzature.

Il furto è avvenuto intorno alle 21.30, quando l'attività che si occupa di vendita e assistenza di macchinari da giardinaggio era chiusa. I titolari hanno scoperto solo dopo che i banditi erano entrati e avevano portato via motoseghe, robot da giardino, idropulitrici, tagliasiepi e decespugliatori per 6mila euro. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato un'indagine per cercare di dare un volto e un nome ai ladri, che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona.