Rubano due mountain bike da migliaia di euro, sorpresi dalla polizia: in tre denunciati

Erano di pattuglia in prossimità della stazione Atvo, quando hanno notato tre giovani intenti a caricare nel portabagagli della corriera di linea per San Stino due biciclette di alta gamma. Nella prima mattinata di mercoledì, gli agenti delle volanti di Jesolo hanno denunciato per ricettazione V.A., 23enne italiano, B.K., 24enne moldavo e C.Q.D.M., suo coetaneo di nazionalità dominicana.

Due bici di alto valore

Gli uomini in divisa si sono subito insospettiti per la situazione, e hanno deciso di effettuare degli accertamenti ai tre ragazzi, a carico dei quali erano già stati contestati alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani, interrogati sul possesso delle mountain bike, non hanno saputo fornire delle spiegazioni plausibili, ecco perché i poliziotti hanno deciso di effettuare un accertamento da un noto rivenditore locale, il quale ha confermato che il valore delle bici si aggirava sulle migliaia di euro. Il commerciante ha spiegato anche di averne vendute due molto simili ad un uomo che ne aveva denunciato la scomparsa il giorno precedente.

Denunciati

I tre ragazzi, quindi, sono stati denunciati. Uno di questi è stato trovato anche in possesso di 20 grammi di marijuana. Le costose biciclette, invece, sono state restituite al legittimo proprietario.