Arrestati due giovani ladri di biciclette, uno ha 17 anni

Nelle tasche avevano guanti, torce e coltellini multiuso, utilizzati per forzare le serrature dei basculanti. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del Norm di Mestre hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, P.C., 19enne moldavo, ed un 17enne, che avevano appena rubato delle biciclette, di cui una elettrica, da una palazzina di Mirano.

Giovani ladri di bici a Mirano

I militari hanno ricevuto l'allerta da parte dei residenti di alcuni furti nella zona di via Mascagni, e una volta sul posto hanno subito identificato i due giovani che si allontanavano con 3 biciclette. Dopo la perquisizione di rito, è seguito il sopralluogo nei garage del condominio visitato dai ladruncoli; almeno quattro serrature erano state forzate e da quattro box erano spartie le biciclette, poi recuperate. Un paio di bici erano state appoggiate alla cancellata dell'edificio: con ogni probabilità i due giovani avevano in mente di fare un secondo viaggio per recuperarle e portarle poi altrove.

Arrestati

La coppia di ladri è stata quindi portata in caserma per gli accertamenti del caso e arrestata. Il minore è stato anche trovato in possesso di uno spinello di marijuana e segnalato alla prefettura. Per il 19enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore, mentre il 17enne è stato portato nel carcere minorile di Treviso.