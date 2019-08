Caos nella zona arrivi del Marco Polo, ruba un borsello: il ladro è un autista Ncc

Ha approfittato della ressa che si era creata nell'area arrivi dell'aeroporto Marco Polo per appropriarsi di un borsello incustodito e allontanarsi. Il manolesta di turno, un autista Ncc 55enne in servizio allo scalo lagunare, aveva approfittato della distrazione del proprietario, un operatore aeroportuale in servizio in quel momento, per appropriarsi di ciò che non era suo ed allontanarsi. Per l'uomo, individuato dai carabinieri della compagnia di Mestre, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Incastrato dalle telecamere

Dopo aver ricevuto la denuncia della vittima del furto, i militari dell'Arma hanno subito cominciato la propria attività di indagine, sulla scorta di altre segnalazioni ricevute in passato in merito a strane sparizioni. Sono state le immagini della videosorveglianza interna allo scalo a permettere ai carabinieri di individuare il responsabile, che avrebbe agito da solo, mettendo in mostra la stoffa del "professionista". Una volta messo alle strette, il 55enne non ha potuto fare altro che ammettere le proprie colpe e restituire il marsupio, all'interno del quale erano ancora contenute banconote per un migliaio di euro circa.

Denuncia

Per il ladro è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato, ma sono ancora in corso gli approfondimenti dei militari, per individuare eventuali complici del furto e accertare il possibile collegamento con analoghi reati compiuti negli ultimi tempi sempre all'interno dello scalo di Tessera.