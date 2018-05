Si guarda intorno e nasconde la bottiglia nei pantaloni: poi esce come niente fosse

Nasconde la bottiglia nei pantaloni, poi sguscia via facendo finta di niente. Non sapeva di avere una telecamera di sicurezza puntata contro e ora rischia una denuncia, nel caso venga identificato. Ennesimo furto all'enoteca Piper di Zelarino. Ennesima razzia immortalata e postata su Facebook dai titolari del locale sulla Castellana, non nuovo purtroppo a episodi del genere. Secondo la segnalazione pubblicata sul social network "un uomo dell'età di circa 60 anni, approfittando della distrazione del personale in servizio, ha commesso il furto".

Immortalato dalle telecamere

Il colpevole non ci ha fatto certo una figura edificante, nonostante sia riuscito nel suo intento. Non è chiaro se abbia scelto una bottiglia in particolare o, al contrario, abbia semplicemente approfittato del momento. Fatto sta che i gestori descrivono la bottiglia trafugata come di "pregiato amarone riserva". " "Non ci sono parole per questo ennesimo atto perpetrato in pieno giorno", commentano. Un altro furto ai danni dell'enoteca si era verificato un mese fa, quando nel corso della notte alcuni malviventi avevano fatto irruzione trafugando contanti e bottiglie.

