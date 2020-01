Furto di un camion a Noale, banditi in fuga

Il loro compito da volontari è quello di monitorare il territorio e allertare le forze dell'ordine nel caso riscontrassero disordini nel territorio. È così che il gruppo di osservatori cittadini di Martellago, Cnd (Cittadini non distratti), nella serata di ieri, ha segnalato un probabile furto in via Torricelli, nella zona industriale di Noale. Pare che una banda composta da almeno 5 persone abbia rubato un camion all'interno di un capannone dopo aver forzato il cancello d'ingresso. Una volta scoperti, i cinque sarebbero scappati in direzione di Salzano alla guida di un furgone Fiat Ducato, con ogni probabilità rubato, abbandonando il camion a bordo strada.

Carabinieri sul posto

Dopo alcuni chilometri di fuga, i banditi si sarebbero fermati poco dopo il sottopasso di Salzano, lasciando al suo destino anche il furgone e proseguendo a piedi. Sul posto sono quindi intervenuti i militari dell'Arma, che hanno avviato le indagini del caso.