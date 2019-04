Cantiere edile nel mirino dei ladri, sparita tutta l'attrezzatura di un'impresa

Danno rilevante per una ditta di Torre di Mosto: portata via nella notte tra lunedì e martedì attrezzatura edile varia per un valore di varie migliaia di euro. Questo il bottino, ingente, di un furto messo a segno all'interno di un cantiere in via Verdi, a Mogliano Veneto. Ignoti, dopo aver rotto la rete di recinzione, si sono introdotti nell'area dei lavori e hanno preso buona parte dell'attrezzatura utilizzata da un'impresa edile incaricata dei lavori e proprietaria del materiale. A fare la triste scoperta del furto è stato, nella mattinata di martedì, il titolare dell'impresa, un 53enne di Torre di Mosto, e i suoi operai che si erano recati sul posto di buon mattino per riprendere i lavori. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. Sul posto per un sopralluogo sono intervenuti i militari della stazione di Dosson.