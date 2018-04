Rapinata del cellulare alla fermata del tram, un passante insegue i ladri: due in arresto

Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione di un passante, che è intervenuto in suo aiuto. È successo domenica, verso le 14. La giovane donna si è vista sottrarre all'improvviso il suo iPhone 7 plus mentre si trovava alla fermata del tram di via Lavelli, a Marghera. A rapinarla due sconosciuti che non hanno esitato a ricorrere alle maniere forti per ottenere ciò che volevano. A soccorrere la derubata è stato un cittadino bengalese che, in sella alla sua bicicletta, si è messo all'inseguimento dei malviventi. Intanto è scattata la segnalazione al 113.

Scovati nello stabile abbandonato

I due fuggitivi sono stati tallonati dall'uomo in bici fino a che si sono rifugiati in un casolare abbandonato a ridosso della fermata successiva, quella di piazzale Giovanacci. A quel punto sono giunte le volanti della polizia: gli agenti si sono addentrati nell'edificio e hanno individuato i sospetti, invitandoli a restituire il cellulare rubato. Al loro rifiuto, i poliziotti li hanno perquisiti trovando il dispositivo negli slip di uno dei due. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria e i due (Z.R., 20 anni, e B. D., 22, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio) sono stati arrestati e condotti in carcere. Lunedì il processo per direttissima.