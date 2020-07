Ruba nei garage, poi lascia la refurtiva nel pianerottolo: denunciato

Strumenti musicali, apparecchi elettronici, materiale da campeggio e attrezzi vari. È questo il bottino di un furto in garage al complesso di condomìni "Le Orchidee" di via Croce Rossa a Portogruaro. I carabinieri locali, intervenuti sul posto, hanno denunciato per ricettazione un cittadino marocchino, B.W. di 23 anni.

La refurtiva

Il proprietario di uno dei box, utilizzato come ripostiglio, aveva trovato parte dei suoi oggetti sul pianerottolo di uno dei condomìni, in corrispondenza di un appartamento occupato abusivamente dal ragazzo marocchino. A quel punto, l'uomo ha suonato alla porta dell'inquilino, che senza preoccupazioni di sorta avrebbe ammesso il furto, spiegando al legittimo proprietario che si sarebbe potuto riprendere tutto. Subito è partita la telefonata al 112. I militari, sul posto, hanno verificato come il giovane avesse tentato l'effrazione anche in altri garage dello stesso complesso. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione.