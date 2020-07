Ruba un decespugliatore sul luogo dell'incendio, denunciato

Si è infilato tra i «curiosi» che hanno assistito alle operazioni di soccorso e ha approfittato del momento per portarsi via un decespugliatore. Non è stato abbastanza abile, però, perchè i carabinieri hanno notato i suoi movimenti strani e nei giorni successivi lo hanno tenuto d'occhio. I sospetti hanno trovato un riscontro quando sono entrati in casa sua e hanno trovato il decespugliatore.

Il giovane, W.B., 23enne marocchino di Portogruaro, è stato denunciato per ricettazione. Quell'attrezzo da lavoro che è stato trovato nella sua abitazione, infatti, risultava rubato la notte tra il 28 e il 29 giugno durante l'intervento per l'incendio nell'impianto sportivo del Portogruaro Calcio Asd di via Lovisa. Nell’occasione erano distrutte numerose apparecchiature per la manutenzione dell’area e del campo (taniche di benzina, un trattorino rasaerba nuovo, un decespugliatore, due carriole a motore “segnacampo”, un compressore, alcune pompe ad immersione, attrezzatura di allenamento, palloni, porte ad altro ancora). Tutto era stato devastato dalle fiamme, ad eccezione di un secondo decespugliatore nuovo del quale, dentro quei containers, non c’era traccia, quindi risultava rubato.

Proprio sul luogo dell’incendio i carabinieri avevano notato la presenza del 23enne e, trattandosi di una persona nota alle forze dell'ordine, hanno deciso di approfondire nei giorni successivi, sequestrando a casa sua il decespugliatore. L'attrezzo è stato poi restituito alla società.