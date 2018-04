Allaccio elettrico abusivo per alimentare la gelateria, titolare scoperto e denunciato

La fornitura di corrente elettrica avveniva completamente a sbafo. Il gestore di una gelateria di Mira aveva ben pensato di attaccarsi abusivamente alla rete dell'Enel per far funzionare tutti i dispositivi elettrici del suo esercizio commerciale ed evitare così il pagamento della bolletta. E chissà da quanto tempo andava avanti. Alla fine la sua condotta illecita è stata scoperta dall'Enel e quindi accertata con una verifica sul campo effettuata insieme ai carabinieri.

Denuncia

La segnalazione ai militari dell'Arma è arrivata proprio dalla società di fornitura di energia, i cui operatori si erano accorti di erogazioni anomale in quella zona. Così hanno deciso di vederci chiaro. Il controllo in gelateria ha confermato i sospetti: il gestore dell'attività, un 49enne italiano, alimentava il fabbisogno del negozio tramite un allacciamento abusivo. A quel punto per lui è scattata una denuncia per il reato di furto aggravato, mentre l'Enel è al lavoro per quantificare il danno totale. Il conto, per l'imprenditore, potrebbe rivelarsi molto salato.