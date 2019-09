Grosso furto di articoli per l'equitazione: vittima un commerciante con negozio a Mestre

Un grosso furto di capi d'abbigliamento e altri accessori tecnici per l'equitazione, per un valore di oltre 18mila euro, è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì a Casale sul Sile (Treviso), in via Papa Giovanni XXIII. I ladri hanno portato via la merce dall'interno di un furgone che era parcheggiato a pochi passi dall'abitazione del proprietario, un imprenditore trevigiano di 41 anni. L'uomo è titolare di un negozio specializzato in questo tipo di prodotti che si trova a Mestre.

I malviventi hanno scassinato la serratura del portellone posteriore del mezzo e, con il favore dell'oscurità, hanno completamente svuotato il contenuto, spostandolo molto probabilmente a bordo di un mezzo analogo. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Casale sul Sile, la notizia è riportata da TrevisoToday.