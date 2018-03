A passeggio con i cani a Marghera, ladro gli ruba l'iPhone e poi si dà alla fuga

Stava portando i suoi cani a passeggio, quando all'improvviso un balordo gli ha rubato lo smartphone. È successo tutto in pochi istanti, nella tarda serata di mercoledì: un italiano di 53 anni si trovava in prossimità di piazzale Giovannacci a Marghera, quando un giovane sulla trentina, dalla carnagione olivastra, lo avrebbe colpito alla mano nella quale reggeva il suo iPhone.

In fuga con il cellulare

Il colpo avrebbe disorientato l'uomo, e fuggire con lo smartphone, per il ladro, sarebbe stato un gioco da ragazzi. Il derubato ha quindi lanciato l'allarme al 113, con la volante della polizia giunta sul posto poco dopo. Nonostante i controlli in zona degli agenti, però, del delinquente non c'era più alcuna traccia.