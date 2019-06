Ladri nell'azienda di un 46enne di Noale, sparite trecento lastre di ottone

Colpo in un'azienda a Dosson di Casier (Treviso), la Nova Cromolux di via dell'Artigianato, nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi si sono impossessati di ben 300 lastre di ottone per un valore di alcune migliaia di euro. I ladri hanno forzato il cancello d'ingresso e hanno preso la refurtiva che era stata lasciata nel piazzale principale dall'azienda, il cui titolare è un 46enne residente a Noale.

Carabinieri

A scoprire l'ammanco delle lastre di ottone e lo scassinamento del cancello è stato, lunedì mattina, il titolare stesso, che si è rivolto ai carabinieri per denunciare l'episodio. Sul posto, per i primi accertamenti del caso, sono intervenuti i militari della stazione di Zero Branco che ora indagano sulla vicenda.

Colpo simile

Nella notte tra il 22 ed il 23 maggio scorso un altro colpo simile era stato consumato ai danni della ditta di costruzioni meccaniche G01.Com di Istrana, in via Sauro. Ignoti, dopo aver forzato una finestra del magazzino dell'azienda, sono eantrati riuscendo a prendere circa 12 quintali di bronzo per un valore che si aggira attorno ai 7mila euro. I responsabili dell'attività si sono resi conto del furto il giorno seguente. Sul posto i carabinieri della stazione di Istrana hanno aperto un'indagine.