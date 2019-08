Rubano accessori Apple da Mediaworld e scappano: uno preso, complice in fuga

Hanno rimosso il dispositivo antitaccheggio da un accessiorio per tablet della Apple e si sono diretti verso l'uscita. Non sono però sfuggiti al personale che li stava tenendo d'occhio e che, proprio perchè li aveva notati, aveva chiamato i carabinieri. I militari, dopo aver fermato uno dei due ladri, hanno controllato anche la loro auto parcheggiata all'esterno, trovando una serie di oggetti uguali a quello rubato poco prima. Questo è stato sufficiente per far scattare l'arresto nei confronti di un 28enne di nazionalità georgiana.

Il giovane è stato fermato venerdì sera all'uscita del negozio Mediaworld nella zona commerciale Auchan. Nella macchina, oltre a quattro dispositivi uguali a quello appena prelevato dagli scaffali del negozio, c'erano altri accessori firmati Apple, un costoso notebook e una cuffia wireless sui quali sono in corso le verifiche per scoprirne la provenienza. Il complice del 28enne è riuscito a fuggire.