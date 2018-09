Furto al mercato, i passanti inseguono il ladro: preso

Tentativo di furto sventato dai cittadini sandonatesi, intervenuti prontamente in difesa di una ambulante che lavora al mercato settimanale. È successo lunedì verso mezzogiorno: la commessa di un banco di scarpe si accorge che, alle sue spalle, un giovane si introduce nel furgone e afferra la borsa che aveva appoggiato all’interno per poi fuggire via velocemente. La reazione della donna è immediata, le sue urla attirano l'attenzione dei clienti e insieme rincorrono il ladro per tutto il mercato.

Bloccato

Il malvivente non riesce a far desistere gli inseguitori neppure quando, nella fuga, si disfa del maltolto lanciando in aria la borsa della derubata. La corsa termina davanti al Duomo, dove il ladro viene definitivamente bloccato. Sul posto interviene la polizia locale che identifica il soggetto in un romeno di trent'anni residente a San Donà di Piave: per lui scatta una denuncia a piede libero per il reato di furto aggravato.