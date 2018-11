Cerca di smontare una Harley per rubarla: ladro scoperto dai residenti e arrestato

Quella Harley fiammante, ultimo modello, ha attirato subito la sua attenzione. Era parcheggiata in una zona residenziale e ha provato a metterla in moto per portarsela via. Non riuscendoci, ha tentato di smontarla, iniziando a lavorare di brugole e chiavi inglesi. Muhammed Sow, 22enne ghanese, non è stato troppo attento a non fare rumore. La proprietaria della moto e altri residenti se ne sono accorti e hanno chiamato i carabinieri che, poco dopo, lo hanno arrestato.

In trappola

La vicenda si è consumata venerdì nella zona di parco Ponci a Mestre. Il giovane ladro è stato fermato da una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mestre che, già da qualche giorno, è stata rinforzata con l’arrivo di nuovi militari assegnati al comando provinciale. Il 22enne è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi, avendo capito di essere stato scoperto dai residenti.

Altri due arresti

Nelle stesse ore i carabinieri hanno arrestato R.D., 48enne che era già stato colpito dal foglio di via. L’uomo è stato intercettato a Mira. Come lui, è finito in manette anche H.D., 34enne di origini sinti fermato a Favaro Veneto perché raggiunto da un ordine di carcerazione. Deve scontare una condanna per alcuni furti commessi nel 2015.