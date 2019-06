Ruba occhiali di marca nel Bellunese: denunciato un veneziano

I carabinieri della stazione di Trichiana (Belluno) hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato F.C., un 54enne veneziano domiciliato a Limana, nel Bellunese. L'uomo il 21 maggio e l'8 giugno scorsi, all'interno rispettivamente dei negozio di ottica 2D di Limana, e "La dolce vista" di Borgo Valbelluna, in località Trichiana, si è impossessato di 3 paia di occhiali marca Ray Ban, del valore complessivo circa 450 euro.

Le telecamere

A smascherare il ladro le telecamere dei negozi. I proprietari, nel denunciare il furto, hanno consegnato le immagini dei dispositivi ai carabinieri. I video hanno restituito immagini abbastanza nitide del fatto e i militari hanno distinto chiaramento il volto del presunto autore, che si aveva nascosto gli occhiali addosso a se stesso. Tenuto conto che il 54enne era già stato visto più volte nel Comune di Limana, i carabinieri lo hanno cercato e lo hanno trovato giovedì, all'interno di un locale pubblico. Davanti alle evidenze, e a seguito della perquisizione, gli occhiali sono stati ritrovati e sono stati restituiti ai legittimi proprietari.